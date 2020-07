Ondanks stijging besmettingen, ziet Glenn het weer drukker worden in Mexico

Mexicanen smullen van de poffertjes van Glenn uit Aardenburg, maar nu even niet (foto: Glenn van Damme)

"Mexico zit bij de top 4 (van coronabesmettingen, red.) als je naar de cijfers kijkt", zegt Van Damme in het radioprogramma Zeeland komt thuis. "Maar toch lijkt het erop dat alles weer terug normaal wordt", vertelt hij. "Het is nog niet helemaal als van voor de coronacrisis, want de files zijn nog niet terug."

Volgens de geboren Zeeuw die naar Mexico is vertrokken en daar nu poffertjes op straat verkoopt, konden veel bedrijven het niet langer volhouden om de deuren gesloten te houden. Een begrijpelijke, maar ook gevaarlijke ontwikkeling volgens Glenn: "Het virus is iets wat je niet ziet. Het blijft dus gevaarlijk. Want je weet niet wie er wel of niet besmet is."

Nieuwe site

Zelf is Van Damme een kleine periode dicht geweest, omdat hij het niet verantwoord vond om door te gaan. "Ik moest niet dicht van de overheid, omdat ik een afhaalrestaurant ben en geen lokaal erbij heb." Inmiddels is hij weer open en bakt volop poffertjes voor de Mexicanen.

Verder heeft de Zeeuw ook niet stilgezeten. De afgelopen periode heeft hij een nieuwe site laten maken waar mensen ook online eten kunnen bestellen "en de eerste bestellingen zijn al binnen."

Luister het hele gesprek met Glenn van Damme hieronder terug:

[https://soundcloud.com/omroepzeeland/glenn-in-mexico-16-07-20]