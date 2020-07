Recordaantal kinderen naar zomerschool om corona-achterstand weg te werken

In Middelburg gaan zo'n 150 kinderen vanaf vandaag naar de zomerschool. De komende drie weken wordt hun kennis bijgespijkerd.

De 12-jarige Raghad uit Middelburg vindt het wel prima. "We hebben zes weken vakantie, waarvan we drie weken naar school moeten. Dat is wel eerlijk, toch?"

Ze snapt wel dat ze in aanmerking komt voor de zomerschool. "Door corona en de quarantaine kregen we online les en dat was best wel eens moeilijk. Dan begreep ik de opdracht niet zo goed, bijvoorbeeld. Dan is de zomerschool toch beter!"

Niet ieder kind had thuis een rustige plek om te werken" Carlien Bakker, directeur zomerschool Middelburg

Directeur Carlien Bakker kan zich helemaal vinden in het verhaal van Raghad. "De leraren hebben in die weken mee kunnen kijken achter de deuren van leerlingen. Niet ieder kind had thuis een rustige plek om te werken. De komende weken krijgen ze tijd om alsnog aan hun taal- en rekenkennis te werken."

De school heeft lessen opgezet voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Peuters kunnen dus ook deelnemen aan de zomerschool. Bakker: "En daar is best veel vraag naar vanuit ouders".

Vlissingen en Terneuzen

Bij de andere zomerscholen, in Vlissingen en Terneuzen, is het drukker dan andere jaren. Ook de lessen op die scholen zijn vandaag van start gegaan.