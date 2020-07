Goes is coronahoofdstad van Zeeland, maar blijft nuchter

De terrassen op de markt in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de koopavond in Goes lijkt niemand zich zorgen te maken over de stijging. Zo zegt een vrouw die met haar boodschappen bezig is dat ze zich wel aan de voorzorgsmaatregelen houdt. "Je moet zelf goed opletten want je ziet wel dat niet iedereen zich er aan houdt." Ze kent mensen die ziek zijn geweest. Daarom blijft ze alert. "Het is wel stiekem heel dichtbij."

De verspreiding in Goes is het grootst onder jongeren. "Ik denk dat wij wel veilig zijn. We houden afstand", zeggen twee jongeren uit Goes op straat. Ze zijn blij dat Goes niet ineens op slot gaat nu er vijftig coronabesmettingen zijn. "Mensen willen ook gewoon iets kunnen doen, anders wordt het zo saai." Ze denken dat deze piek snel voorbij zal zijn als de betrokkenen thuis in quarantaine blijven.

Winkeleigenaar maakt zich geen zorgen over winkelend publiek (foto: Omroep Zeeland)

Janrien Slinger, eigenaar van een tassenwinkel, merkt dat niet alle bezoekers meer even goed afstand houden. Toch maakt hij zich geen zorgen. "Het is niet onvermijdelijk", zegt hij over de toename van het aantal coronagevallen in Goes, "maar het is wel even schrikken." Hij maakt zich geen zorgen omdat deze piek niets met drukte op straat te maken lijkt te hebben. "In een ruimte zitten met meerdere mensen, kort op elkaar, feestend is een groter risico dan dat je elkaar passeert op straat."

Burgemeester Margo Mulder zegt het jammer te vinden dat er zo'n opleving van corona is in haar gemeente. "Het is verdrietig en heel vervelend voor de mensen die ziek zijn geworden." Ze vindt dat iedereen alert moet blijven. "Bij klachten: blijf thuis en laat je testen", aldus de burgemeester.

Geen extra maatregelen

De veiligheidsregio maakt zich geen zorgen over de Goese aantallen. De vijftig Goese gevallen zijn bijna allemaal te herleiden naar twee privéfeestjes. Het grootste deel van de besmette Goesenaren zijn jongeren dus de 17 en 20 jaar oud en hun familieleden. Een persoon is in het ziekenhuis opgenomen. Er komen voorlopig geen extra maatregelen. Wel wordt er volledig ingezet op bron- en contactonderzoek door de GGD. "Het is heel belangrijk dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt", besluit Mulder.

