Goedemorgen! Boetes, emoji's en vakantie!

Vakantiehuisjes op het strand in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel)

Na regio noord twee weken geleden en de regio zuid vorige week, begint na vandaag ook de zomervakantie voor de schoolregio midden. Dat betekent dat het in heel Nederland zomervakantie is en het hoogseizoen is gestart.

Volgens de ANWB kan de start van het hoogseizoen leiden tot extra drukte op de Nederlandse wegen. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders een vakantie in eigen land verkiest boven een vakantie in het buitenland.

File in de Vlaketunnel door vakantiedrukte (foto: Omroep Zeeland)

Goesenaren op straat reageren nuchter op het nieuws dat het merendeel van de nieuwe coronabesmettingen in Goes zijn opgelopen. Sinds 1 juli zijn er in heel Zeeland 63 besmettingen bijgekomen, waarvan er 50 in Goes. Twee privéfeestjes zijn de oorzaak van de toename, maakten de veiligheidsregio en de GGD gisteren bekend.

Maar volgens de Goesenaren, die wij spraken, moet je blijven opletten en rustig blijven.

Goes wijst bezoekers op 1,5 meter afstand houden (foto: Omroep Zeeland)

En niet alleen qua besmettingen is Goes de coronahoofdstad van Zeeland, ook wat het aantal uitgedeelde boetes. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. In de gemeente zijn in de eerste drie maanden in totaal 87 boetes uitgedeeld. In Reimerswaal, daarentegen, is geen enkele boete uitgedeeld. Wil je weten hoeveel boetes er in jouw gemeente zijn uitgedeeld? In dit artikel staat een overzicht.

Het is vandaag wereld emoji dag (foto: Omroep Zeeland)

Het is vandaag wereld Emoji-dag! De dag waarop de gele smileys in het zonnetje worden gezet. Maar waarom is het juist vandaag emoji-dag? Eigenlijk is het antwoord heel simpel, omdat het kalender-icoontje in de emoji-bibliotheek op 17 juli staat. Dus waarom een andere datum kiezen?

Hoewel de betekenis van de meeste emoji's simpel uit te leggen, bestaan er over sommigen nogal wat twijfels. Wil jij voorkomen dat je een flater slaat of iemand onbedoeld beledigd met een emoji? Zoek dan voortaan eerst de betekenis op via Emojipedia, waar alle emoticons zijn terug te vinden met uitleg.

Donkere luchten boven Goes (foto: Liesbeth Polderman)

Het weer

Er is vanochtend eerst veel bewolking en plaatselijk kan zelfs nog een drup regen of motregen vallen, maar vanmiddag zijn er vooral aan zee zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt warmer dan de laatste dagen met maxima van 21 tot 23 graden. Vanochtend is er weinig wind, vanmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind.