Drukte bij de corona-teststraten, teststraat Goes uitgebreid

Het uitvoeren van een coronatest (foto: Omroep Zeeland)

Het is een landelijke trend dat het drukker wordt op de testlocaties. In Zeeland ziet de GGD de laatste dagen een extra toeloop naar aanleiding van de situatie in Goes. Daar zijn in de laatste dagen 50 besmettingen bijgekomen, die te herleiden zijn naar twee privéfeestjes. In heel Zeeland zijn er sinds begin deze maand 63 besmettingen bijgekomen.

Op dit moment heeft de GGD Zeeland een testcapaciteit van 410 testen per dag. Dat wordt de komende maanden verder uitgebreid naar 1.500 testen per dag in het najaar. Dat maakte de GGD vorige week al bekend tijdens een bestuursvergadering.

