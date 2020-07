Waar sporters nu in voorbereiding zijn, is voetballer Tom Boere alweer klaar

Tom Boere (archief) als speler van FC Twente (foto: Orange Pictures)

Waar iedereen nu weer in voorbereiding is, ben jij alweer klaar. Hoe is dat?

Dat is best een apart gevoel wel. Wij hebben natuurlijk doorgespeeld en dat was toch wel lekker. Jammer genoeg voor mij duurde die 'coronawedstrijden' niet zo lang, want ik raakte geblesseerd aan m'n lies. Gelukkig ben ik daar nu wel weer van hersteld.

Hoe kwam dat die blessure?

Ik weet het nog steeds eigenlijk niet goed. Ik had twee wedstrijden gespeeld en ik was bezig tijdens de warming-up toen ik het een beetje in m'n lies voelde. Het was niet super ernstig, maar de wedstrijden volgde zich snel achter elkaar op. Dus ik miste jammer genoeg de rest van de wedstrijden.

Hoe heb jij de afgelopen weken ervaren?

Leuk, maar natuurlijk ook heel apart. Je moet met van alles rekening houden. We hadden allerlei protocollen vanuit de bond en de club. Dat was best wel even wennen, want je moet je gewoon heel erg aanpassen. Het was helemaal anders dan anders, dat zeker.

Afgelopen week maakte je bekend dat je je contract bij KFC Uerdingen niet verlengd. Waarom die keuze?

Ik had voor het seizoen maar voor tien maanden getekend. Ik wilde heel graag in Duitsland voetballen om zo proberen ook wat deuren te openen in Duitsland. Ik heb een goede periode gehad bij Uerdingen, maar in overleg met mijn zaakwaarnemer heb ik besloten om niet te verlengen. Dus nu gaan we kijken wat de volgende stap gaat worden.

Is dat jaar in Uerdingen je goed bevallen?

Nou ja, het was toch best hectisch. Ik had een bepaald idee van het Duitse voetbal en dat was bij deze club er niet echt uitgekomen. We wilden met de club promoveren naar de 2e Bundesliga en dat is jammer genoeg niet gelukt. Daarentegen is Duitsland een fantastisch voetballand. Voor mij is het gewoon kijken wat de toekomst gaat brengen.