Corona kost Zeeuwse voetbalclubs 1,5 miljoen aan kantine-inkomsten

De laatste competitiewedstrijden in het amateurvoetbal waren in het weekend van 7 en 8 maart. Nu zo'n vier maanden geleden. Door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden werd er niet meer gevoetbald en gingen kantines op slot. "Het was echt wel een groot gemis", zegt Ron Minnaar, voorzitter van Arnemuiden. "Mensen hebben toch een beetje een vast patroon: op zaterdag ga je naar de voetbal." Dat kon ineens niet meer. "Dan val je toch een beetje in een gat."

Anderhalf miljoen euro

Omdat er niks meer gebeurde op de sportparken vielen natuurlijk ook de inkomsten bij de voetbalclubs weg. Bij bijna iedere club in Zeeland zijn de inkomsten uit de kantine de belangrijkste bron. Gezamenlijk was het verlies van de Zeeuwse clubs bijna anderhalf miljoen euro. "Ik denk dat wij bij Arnemuiden wel tussen de 50.000 en zestigduizend euro zijn misgelopen", zegt Minnaar.

In Terneuzen kunnen ze daarover meepraten. Zij hadden allerlei plannen voor een groots jubileumfeest. "Ik schat in dat het ons zo'n 40.000, 45.000 euro aan omzet scheelt", zegt waarnemend voorzitter Ko Nieskens. "We staan nu letterlijk en figuurlijk al vier maanden droog. We hopen dan ook echt dat met ingang van volgend seizoen het leed achter de rug is en we terug kunnen gaan naar normaal."

Voor de coronacrisis werd nog goed genoten van een biertje op de tribunes bij MZC'11 (foto: Frans van Pagee)

De NOW-regeling van de overheid waar onder andere voetbalclubs eenmalig 4.000 euro financiële steun konden aanvragen, heeft de clubs geholpen. In de belronde heeft de sportredactie aan iedere club gevraagd of de verenigingen vrezen voor het voortbestaan. Geen enkele club in Zeeland beantwoordde die vraag met ja. Maar ze geven wel aan dat de crisis niet te lang moet duren.

Daarnaast mag je niet zingen, niet roepen. Hoe gaan we dat handhaven?" Ron Minnaar, voorzitter Arnemuiden

"Arnemuiden is een gezonde vereniging", zegt Minnaar. "Maar dit jaar hebben we geen overschot. Eerder tekorten." Hij ziet ook dat de problemen nog niet voorbij zijn. "Hoe moeten we straks die anderhalve meter hier gaan organiseren? Daarnaast mag je niet zingen, niet roepen. Hoe gaan we dat handhaven? Het betekent dat we nu omzet zijn verloren, maar dat die straks ook niet reuze zal zijn."