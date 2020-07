Einde van wielerwedstrijd Grote Prijs Arjaan de Schipper

(foto: Omroep Zeeland)

Organisatorische problemen vormen de reden achter het besluit. Volgens voorzitter Kees Veerhoek is het in tijden van corona lastig om bij potentiële sponsors geld te vragen. "Ook heeft de politie minder capaciteit beschikbaar om de veiligheid tijdens wielerwedstrijden te garanderen. En het is voor ons lastig om genoeg vrijwilligers te vinden."

De stichting blijft voorlopig wel bestaan. "Waarschijnlijk hopen we tegen beter weten in dat we in de toekomst nog een koers kunnen organiseren", zegt Veerhoek. De Belg Jonas Castrique is de laatste winnaar van de wedstrijd. In het verleden wonnen onder andere Fabian Cancellara (2002), Kenny van Hummel (2004) en Luke Rowe (2009 en 2011) de wedstrijd.

