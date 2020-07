Operatie Portunus: arrest van zes verdachten verlengd

Bij de inval in Wolphaartsdijk werden een man en een vrouw aangehouden (foto: HV Zeeland)

Zes van hen worden verdacht van grootschalige invoer van verdovende middelen, witwassen van geld, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit. Deze week werd er opnieuw geld gevonden in een garagebox. Het gaat om 20.000 euro in Goes. De voorlopige hechtenis van de zevende verdachte is ook verlengd, maar dat is niet in het kader van Operatie Portunus. Deze persoon wordt verdacht van schending van ambtsgeheim in een andere zaak.

Operatie Portunus

Operatie Portunus richt zich op criminele samenwerkingsverbanden in de haven van Vlissingen. Deze groeperingen houden zich bezig met de grootschalige import van drugs.

Tijdens een grootschalige actie op 1 juli voerden politie en OM meer dan 30 invallen en zoekingen uit. Hoofdzakelijk in Zeeland, maar ook buiten de provincie. Doel was zo veel mogelijk informatie over de criminele samenwerkingsverbanden te achterhalen.

