Trompettist Huug Steketee is er klaar mee

366 muziekstukjes

Het kantelpunt kwam eigenlijk al in 2016. Dat jaar had 366 dagen. Om iets aan zichzelf te bewijzen maakte hij elke dag van het jaar een muziekstuk van één minuut en plaatste dat op Facebook. Toen het jaar voorbij was dacht hij, het is wel genoeg zo.

Steketee heeft prachtige herinneringen aan zijn tijd bij het residentieorkest en werkte met de beste dirigenten ter wereld, zoals Hans Vonk, Evgenii Svetlanov en Jaap van Zweden. Vooral aan zijn leraar en mentor Klaas Kos, trompettist bij Het Koninklijk Concertgebouworkest, denkt hij met liefde terug.

Rokkostuum

Kos vroeg hem in 1981 of hij een rokkostuum had. Toen Steketee ontkennend antwoordde dat hij geen chique pak had, kreeg hij er een te leen van zijn docent en zat hij een week later in Amerika voor een concertreeks. Klaas Vos is in 2017 overleden, en Steketee componeerde een In Memoriam voor hem.

Terug naar Zeeland

Steketee woonde een deel van zijn werkzaam leven in Hoofddorp en is toen zijn kinderen volwassen waren teruggegaan naar zijn geboortestreek. en kocht een huisje in Ellewoutsdijk.

Wat Huug Steketee na zijn pensioen gaat doen weet hij nog niet. Eerst zegt hij: 'niets', maar later in het gesprek verandert dat naar: 'naar mijn vriendin in Frankrijk misschien', of toch een muziekvereniging in Ellewoutsdijk oprichten, lacht hij. De tijd zal het leren.