Jan Lonink houdt geen afstand op foto's: 'dit was stom en had niet zo gemoeten'

Op de Facebookpagina van de gemeente Terneuzen staan in totaal 16 foto's waarop de burgemeester poseert (foto: Facebookpagina gemeente Terneuzen)

Op vijftien foto's die op de Facebookpagina van de gemeente Terneuzen staan, staat Jan Lonink schouder aan schouder met de brandweermensen. De foto's zijn van begin deze maand, maar worden sinds gisteren ook gedeeld onder een Facebookbericht van Omroep Zeeland.

Lonink benadrukt dat er alleen tijdens het fotomoment niet voldoende afstand was. "Tijdens de bijeenkomst zat iedereen netjes aan een tafel, met voldoende afstand", legt hij uit. "Daarnaast heb ik de onderscheidingen niet zelf opgespeld, maar op afstand overhandigd."

We stonden niet in elkaars adem" Jan Lonink

Dat het uiteindelijk toch fout ging met het naleven van de afstandsregel, komt door de wens van de gedecoreerden om samen met Lonink op de foto te gaan. "Dat was een privédienst aan hen", zegt Lonink daarover. "En we stonden naast elkaar en niet in elkaars adem. Maar dat is natuurlijk qua afstand niet goed te praten." Lonink benadrukt dat het niemand te verwijten valt, behalve hemzelf.

Over of Lonink nu met terugwerkende kracht een boete gaat betalen, is hij duidelijk. "Nee. Op basis van foto's worden geen boetes uitgedeeld, omdat die eventueel ook gefotoshopt kunnen zijn." Daarbij geldt er nog iets. "Nu was er geen opsporingsambtenaar bij aanwezig, maar mocht dat wel het geval zijn geweest, dan wordt er altijd eerst gewaarschuwd." En mochten mensen dan nog geen afstand houden, dan pas volgt er een boete van 390 euro.

Afstand houden

Gisteren drukte Lonink Zeeuwen nog op het hart om de coronamaatregelen na te leven en afstand te houden van elkaar. Dit naar aanleiding van de opleving van het coronavirus in Zeeland. Vooral in Goes nam het aantal besmettingen de afgelopen dagen toe.

