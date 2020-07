'Hipste bar van Zeeland' verwacht geen problemen met coronaregels

Impressie van het stadsstrand op de nieuwe locatie (foto: Gemeente Goes)

Een paar dingen vallen op als je het terrein van Lima Beach oploopt. De locatie en de grootte. Het terrein is ruim tweeduizend vierkante meter groot en er is 450 kuub zand gebruikt om het strand aan te leggen. De ruimte is in deze tijd een geluk bij een ongeluk :"De anderhalve meter regel is geen enkel probleem. We hebben ruimte genoeg maar we houden het natuurlijk wel goed in de gaten, vooral in deze tijd", geeft organisator Sofyan Azzagari aan.

Goes ligt niet direct aan het strand maar heeft nu dus wel een stadsstrand. LIMA Beach ligt op een industrieterrein maar zo snel je het terrein van de bar oploopt merk je daar niets meer van. Tropisch beschilderde panelen, ligstoelen maar ook een speeltuin... Het zorgt allemaal voor een relaxte sfeer. Daarnaast kan de beachbar op deze locatie langere tijd blijven volgens Azzagari: "We hebben nu een vergunning voor twee jaar en willen graag nog langer blijven. Dat geeft wel een boel mogelijkheden."

Stadsstrand Lima Beach in Goes

Emma Heesters

LIMA Beach gaat zeer binnenkort open. Toch gaat Azzagari dat niet aan de grote klok hangen: "We hebben zo enorm veel reacties en reserveringen gekregen dat we de eerste dagen in relatieve stilte open zullen gaan. We willen niet meteen overspoeld worden en mensen weg moeten sturen." De oorzaak daarvan ligt bij de opmerking van Emma Heesters in het programma van Beau op RTL 4.

"We hadden niet verwacht dat Emma zo uitgebreid over ons zou praten. De telefoon stond ook meteen roodgloeiend. We waren er echt door overdonderd."