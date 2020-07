Toch een beetje nazomeren met kleine theatervoorstellingen en intieme concerten

Er is nog geen definitief programma maar zeker is dat er geen grote locatievoorstellingen waar het festival om bekend staat in het Zeeuwse landschap te zien zullen zijn, omdat daar geen vergunningen voor worden verleend.

Het merendeel van de voorstellingen speelt zich in Middelburg af, in de studio van theaterproductiehuis Zeelandia in Middelburg en op de kleine binnenplaats van het provinciehuis aan het koorkerkhof. Daar zijn ook de muziekoptredens. Welke artiesten daar gaan optreden is nog niet bekend, maar directeur Schoute laat wel doorschemeren dat de artiesten die vóór corona hadden toegezegd ook nu, zij het in een akoestische setting, ook zullen optreden.

Nienke Nillesen staat op de poster van alternatieve Zeeland Nazomerfestival (foto: Lex de Meester)

De dansvoorstelling If you could see me now is in de schouwburg in Middelburg te zien en de muzikale theatervoorstelling Janis die abrupt werd afgebroken toen Nederland op slot ging, speelt vanaf 25 augustus in de Schouwburgen van Goes, Terneuzen en Middelburg.

In de Kloostergangen van de Abdij wordt een tentoonstelling ingericht met een overzicht van 20 jaar Zeeland Nazomerfestival.

De twintigste editie van het Zeeland Nazomerfestival moest dit jaar een extra feestelijke worden, met de Shakespeare-komedie Driekoningenavond in wandelgebied Goudplaat op Noord-Beveland, de muziekvoorstelling Grenspaal 369 die te zou zien zijn bij de Westpoort in Sluis en de voorstelling Vrouwen bij het raam in de KNRM-loods in Westkapelle.

Op 21 april maakte directeur Henk Schoute van het Zeeland Nazomerfestival bekend dat het festival dit jaar werd afgelast.