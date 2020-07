De Zeeuwse taele, plaatsnamen en topografie leer je met...emoji

World Emoji Day (foto: Apple Emojis)

Ken je iemand die pas in Zeeland is komen wonen? Of ontvang je op je werk geregeld toeristen? Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat zij iets van het Zeeuws begrijpen. Wil je uitleggen wat het strand is of dat het warm is? Of begrijpen anderen niet wat je bedoelt als je het woord 'pimpampoentje' gebruikt? Laat ze naar dit plaatje kijken voor de eerste les in de Zeeuwse taele.

De Zeeuwse taal in emoji (foto: Omroep Zeeland)

Heb je aanvullingen voor een volgende les van de Zeeuwse taele in emoji? Laat het ons weten op Facebook of Instagram. En wie weet komen we met een vervolg.

Zeeuwse plaatsnamen

Verveel je je op je vakantie-adres? Dan hebben wij een puzzel voor je. In onderstaand bericht worden zestig Zeeuwse plaatsnamen uitgebeeld in...emoji. Veel succes!

Benieuwd naar de antwoorden? Die vind je in de reacties onder het Facebookbericht.

Topografie

Dan is het nu tijd voor topografie! Hoe zou de kaart van Zeeland eruit zien als je alleen maar emoji zou gebruiken? Daarvoor moeten we bij Mathieu van Woerkom uit Kapelle zijn. Hij maakte al eens een kaart van Nederland in emoji. En op verzoek van Omroep Zeeland ging hij aan de slag met de kaart van Zeeland. Goes krijgt op die kaart een wasbeer en Hulst een vos.

De emojikaart van Zeeland! (foto: Mathieu van Woerkom)

Een fijne #WorldEmojiDay!