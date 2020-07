Boekpresentatie brengt Ananda weer even bij familie

Ananda met haar boek (foto: Ananda de Jager)

Het boek Poems of Recovery is een Engelstalige gedichtenbundel. In het radioprogramma Zeeland Komt Thuis vertelt Ananda dat het persoonlijk boek is geworden. "Het gaat over het herstel van een eetstoornis en het uitblijven van ongesteldheid." Ananda zag het als een 'seintje van haar lichaam'. Ze kwam erachter dat ze te veel sportte en te weinig at.

Alles waar Ananda tegenaan liep, heeft ze op papier gezet in de hoop dat ze anderen kan helpen en inspireren. Haar boodschap: "Wees wat liever voor jezelf. Iedereen heeft zijn of haar eigen struggles. Je hoeft het niet te zwaar voor jezelf te maken."

Het gaat nu weer goed met Ananda en ze hoopt dat ze met haar presentatie in Goes ook Zeeuwen kan helpen die dezelfde problemen hebben. In ieder geval zorgt de boekpresentatie ervoor dat Ananda haar familie weer in levende lijve zien.