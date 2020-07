Goes in de ban van corona: drukte bij teststraat en aangepaste bezoekregeling

Bewoners van Zorggroep Ter Weel in Goes mogen nog maar maximaal twee vaste bezoekers ontvangen. De aangescherpte maatregel is volgens Traas hard nodig. "Ook al zijn vooral jongeren besmet. Deze jongeren komen in aanraking met volwassen en die kunnen het virus zo het verzorgingshuis mee inbrengen. En dat willen we voorkomen."

Twee weken

Traas weet hoe erg het virus kan zijn. Eerder waren er namelijk wel al besmettingen in haar instelling. "Dat was een heftige periode voor het personeel maar ook voor de familie van de bewoners. Dat willen we niet nog een keer mee maken."

De aangescherpte maatregel blijft in ieder geval twee weken gelden. Daarna kijkt Traas verder. "Het zal wel even wennen zijn voor familieleden, maar ik hoop op begrip. We weten waar we het voor doen: dat het virus niet meer onze verzorgingshuizen binnen komt."

Door de stijging van het aantal coronabesmettingen in Goes ziet de GGD het ook drukker worden in teststraten. Daardoor kon niet gegarandeerd worden dat testresultaten binnen 24 uur bekend waren.

