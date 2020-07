Selectie GOES getest op coronavirus na twee positieve gevallen

GOES is twee weken geleden aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben nauw contact met de GGD", zegt bestuurslid Frank de Bie. De selectie van GOES is sinds 6 juli in training en hebben zich volgens De Bie goed aan de coronavoorschriften gehouden. "We hebben de maatregelen die we hebben gekregen vanuit de KNVB toegepast. Zo hebben we bijvoorbeeld bij elke training meerdere kleedkamers gebruikt."

"Door de twee positief geteste spelers zijn de andere spelers onzeker geworden", legt De Bie uit. "Zij willen ook weten of ze corona hebben. Wij hopen dat het zich niet verder heeft verspreid." GOES zou eigenlijk op 25 juli de eerste oefenwedstrijd spelen van de voorbereiding. Het duel tegen het Belgische Capellen gaat nu niet door. Evenals de perspresentatie die voor die dag gepland stond.

Coronahoofdstad

Goes is op dit moment de coronahoofdstad van Zeeland. In de laatste dagen zijn er 50 besmettingen bijgekomen, die te herleiden zijn naar twee privéfeestjes. In heel Zeeland zijn er sinds begin deze maand 63 besmettingen bijgekomen.

