Sluis heeft nieuwe strandposten: nu kunnen de strandwachten weer alles zien

De vorige strandposten stonden er al twintig jaar en waren dringend aan vervanging toe. Ze hebben een hout-look-uitstraling gekregen en passen daardoor beter bij de strandpaviljoens die in de buurt staan.

Goed overzicht

De nieuwe strandposten staan ook meer op het strand. "Voorheen stonden ze meer tegen de duinen aan", zegt strandwacht Sander van Gogh van de strandpost Nieuwvliet-Bad. "Doordat paviljoens vernieuwden raakten we het overzicht kwijt en kregen we te maken met dode hoeken. Nu hebben we daar geen last meer van omdat we nu ook los staan van de paviljoens en hebben we een prima overzicht."

Nieuwe strandpost Nieuwvliet-Bad (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe strandposten zijn geplaatst op de plekken waar bewaakte zwemgebieden zijn en de Blauwe Vlag hangt. Een van de voorwaarden voor dat keurmerk is een kwalitatief volwaardige strandpost.

Vooral de hoeveelheid ruimte maakt het werken een stuk makkelijker, zegt Van Gogh. "Vroeger hadden we slechts één ruimte waar alles gebeurde. Dus stonden we op de uitkijk en kon het zomaar gebeuren dat in dezelfde ruimte iemand werd geholpen door de EHBO. Nu hebben we allemaal aparte ruimtes."

Vijf strandposten

In totaal heeft de gemeente Sluis vijf strandposten. De posten in Groede en Breskens zijn mobiele posten en hoefden nog niet vervangen te worden. De nieuwe strandpost in 't Zwin is verplaatst en staat nu tussen paviljoen de Strandloper en paviljoen de Zeemeeuw.

De strandposten zijn al in gebruik sinds het Pinksterweekend, maar worden aanstaande dinsdag officieel geopend.