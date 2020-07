Politiechef Hanneke Ekelmans verlaat Zeeland-West-Brabant

Hanneke Ekelmans wordt de nieuwe politiechef van de Eenheid Zeeland-West-Brabant (foto: Politie)

De afgelopen jaren heeft ze zich in Zeeland en West-Brabant bezig gehouden met het terugdringen van zware criminaliteit en ondermijning. Voor ze in deze regio aan het werk ging als politiechef was ze officier van justitie bij de arrondissementsparketten van Den Haag, Dordrecht en 's-Hertogenbosch. Ook is ze directeur Opsporing en Informatie geweest bij het voormalige korps Haaglanden en hoofd operatiën in de eenheidsleiding Amsterdam.

De landelijke korpsleiding bestaat uit vijf mensen. Ekelmans is er daar straks een van. Ze krijgt opsporing, ondermijning en migratie in haar portefeuille. Ze schrijft op de website van de politie dat ze de stap een hele eer vindt. "Daarnaast wil ik me blijven inzetten voor een veilig werkklimaat voor iedereen", besluit ze.

Woedend

Ekelmans brak in maart nog een lans voor haar politiemensen toen ze zich woedend uitliet over coronaspugers. Meerdere agenten waren toen in een weekend opzettelijk in het gezicht gehoest door voorbijgangers die zeiden dat ze corona hadden.

