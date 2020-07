Eerste Zeeuwse kermissen van start: 'Dit is waar je voor leeft'

Jan van Huwet uit Sas van Gent staat met zijn schiettent in Clinge. Vorig jaar oktober draaide hij zijn laatste kermis en nu is het dan eindelijk weer zover. "Dit is waar je voor leeft. Weer mensen blij maken met vertier."

Tussen de buksen staan flesjes desinfectie en na iedere klant maakt hij de geweren schoon. Voor zijn tent is er een verplichte looprichting en iedereen moet ook hier anderhalve meter afstand houden. "Het lijkt veel, maar het is allemaal wel te doen," zegt Van Huwet.

Aan de slag als hovenier

De Sas van Gentenaar stond half maart plots met een lege agenda toen corona uitbrak. En geen kermis betekent geen inkomsten. Hij kreeg bijstand van de regering, maar dat was niet genoeg. Jan zocht daarom werk als hovenier op een camping.

Jan van Huwet hoopt dat ze met een goed weekend kunnen starten in Clinge. "Ik heb geen glazen bol en het is misschien meer weer voor het strand. Ja, we lijken net boeren hoor. We hebben altijd wat te zeuren over het weer," zegt hij met een glimlach. Het enthousiasme is weer terug, want eindelijk staat hij weer op zijn geliefde kermis. "Dat kermisbloed zit er nou eenmaal en dat gaat er echt nooit meer uit."