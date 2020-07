Horeca stapt naar de rechter, 'de tijd van praten is voorbij'

Het kort geding dat de KHN aanspant tegen de overheid gaat met name over het aantal mensen dat binnen anderhalve meter van elkaar aan tafel mag zitten. Volgens de branche zijn de maatregelen die nu gelden in de horeca veel strenger dan noodzakelijk en moeilijk uit te leggen aan bezoekers.

Acht mensen uit één huishouden? 'Als je er iets van zegt, krijg je een grote mond'

Anita Maas, eigenaresse van lunchcafé Stadhuis en Slot Oostende in Goes, maakt het dagelijks mee. "Gisteren nog, een groepje van acht jongeren die bij boeking hadden gezegd dat ze van één huishouden waren." Toen dat duidelijk niet het geval was en ze de groep aansprak, kreeg Maas een grote mond terug. "Zij vinden dat, omdat ze met z'n achten in één vakantiehuis zitten, ze één huishouden zijn."

"Dat is een van de regels die het heel moeilijk maakt om te verklaren dat ze bij ons apart moeten zitten, en in dat huisje wel aan één tafel mogen zitten. Ik denk dat regels heel goed te handhaven zijn, als ze maar te snappen zijn." Daarnaast kosten de regels volgens Maas ook heel veel tijd. "Afgezien van het feit dat je de hele dag politieagent aan't spelen bent, ben je er de hele dag mee bezig. Je bent triage aan't toepassen, moet gezondheidsvragen stellen, je laat mensen zich ontsmetten..."

Anita Maas van lunchcafé Stadhuis in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Maas zegt daarbij nog geluk te hebben: in haar horecazaken heeft ze - zelfs met de anderhalvemeterregel in het achterhoofd - genoeg plek binnen en buiten om mensen kwijt te kunnen. "Maar dat geldt niet voor iedereen. Zolang al die regels zijn, kunnen sommige horecazaken niet veel mensen ontvangen. En dan worden je mogelijkheden wel heel erg beperkt."

Genoeg redenen voor de KHN om naar de rechter te stappen, ondanks de goede samenwerking met de overheid van de afgelopen maanden. "De laatste tijd echter, staakt dat", zegt Kloeg. "En moeten we ons zonder roadmap naar een beter moment maar neerleggen bij wat er wordt bedacht op dat ministerie. En dat is niet voldoende."

Het kort geding dient donderdag 23 juli.