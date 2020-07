Zeeland Tolvrij wil referendum onder de Zeeuwen over compensatiepakket

Op 26 juni werd het compensatiepakket officieel gepresenteerd, vorige week stemden de Provinciale Staten er ook mee in. (foto: ANP)

"Er zijn Statenleden die zeggen: 'we horen geen negatieve geluiden over dit pakket'", zegt voorzitter Cees Liefting. Iets waar de stichting zich helemaal niet in herkent. "Je moet wel vertellen wat daadwerkelijk gaande is." Daarom wil de stichting dat Zeeuwen zich in het stemhokje uitspreken over het compensatiepakket.

Een referendum, kan dat zomaar? Nee, zo'n referendum is niet één, twee, drie op poten gezet. Om een rechtsgeldig verzoek tot een referendum in Zeeland in te dienen bij de provincie, dient onder andere twee procent van het aantal kiesgerechtigden in Zeeland zijn handtekening te zetten. Volgens Liefting zo'n 5.800. Uiteindelijk stemmen Provinciale Staten over het verzoek. Zij beslissen dus of een referendum er daadwerkelijk komt. Maar eerst zal de stichting de handtekeningen moeten inzamelen.

De Stichting Zeeland Tolvrij heeft de afgelopen maanden - sinds bekend werd dat de marinierskazerne niet naar Vlissingen zou komen en Zeeland gecompenseerd moest worden - al regelmatig van zich laten horen. De leden lobbyen al jaren voor een tolvrije Westerscheldetunnel en hoopten dat dat onderdeel zou worden van het compensatiepakket.

Dat bleek eind juni niet het geval te zijn, toen het compensatiepakket werd gepresenteerd. Toch zal dé vraag in dit raadgevende referendum niet over de Westerscheldetunnel gaan. "We vragen aan de Zeeuwen wat ze vinden van dit pakket", zegt Liefting. Over de precieze vraag moet nog nagedacht worden. "Maar dat zal dan iets zijn in de trant van 'Accepteert u dit pakket, ja of nee?'"

Ook twijfels over beveiligde rechtbank en gevangenis

Tegen de NOS zegt de stichting te betwijfelen of de komst van een extra beveiligde rechtbank en gevangenis leidt tot een economische versterking van de provincie. Ook betwijfelen ze of alle maatregelen leiden tot een grotere aantrekkingskracht van de regio op mensen om zich er te vestigen, en zo de leefbaarheid vergroten, wat de intentie is van het steunpakket.