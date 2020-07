Uit het sportarchief: Oemoemenoe voor het eerst naar de kampioenspoule

Oemoemenoe had tegen HRC uit Den Haag aan een punt genoeg om voor het eerst de kampioenspoule te halen. Daarmee zou het de eerste keer in de geschiedenis zijn dat de club dat haalde. Toch was aanvoerder Joey Luitwieler niet zenuwachtig voor de wedstrijd. "We wisten dat we een goed team hadden en we hadden het nu echt in eigen hand. Dus bij mij was er niet extra spanning", zegt Luitwieler.

'Ik dacht dat de voorsprong groter was'

De Middelburgse rugbyers begonnen goed aan de wedstrijd en namen al gelijk een 8-0-voorsprong. Daarna liet Oemoemenoe wel HRC terug in de wedstrijd komen en kwam het zelfs even langszij. In het rugby krijg je een bonuspunt als je vier try's scoort en Deniel van der Waal zorgde bij een 20-16-stand daarvoor. Daardoor was de kampioenspoule binnen voor Oemoemenoe. Luitwieler: "Dit was wel iets waar we al jaren naartoe aan het werken waren. Het is echt heel erg leuk om zo mee te maken."

Oemoemenoe-aanvoerder Joey Luitwieler over het behalen van de kampioenspoule in 2016

Peter de Lange in actie voor Oemoemenoe (foto: Orange Pictures)

De eindstand kwam uiteindelijk uit op 33-30 in het voordeel van Oemoemenoe. In de wedstrijd dacht Luitwieler dat de stand veel groter was uitgevallen toen het eindsignaal klonk. "Ik dacht dat de scheidsrechter een rekenfoutje had gemaakt. In het veld dacht ik dat we met meer dan drie punten voor stonden. De score bleek echt zo te zijn achteraf, dus ik heb gewoon ergens mis geteld", zegt de Middelburger.

Zeeuwse sportploeg van het jaar

In de kampioenspoule ging het Oemoemenoe uiteindelijk wat minder goed af, want het werd zonder overwinning laatste. Het jaar daarop werd nogmaals de kampioenspoule gebruikt en die prestaties leverde in 2016 en 2017 de titel 'Zeeuwse sportploeg van het jaar' op. "We zijn vier keer genomineerd geweest en hebben twee keer gewonnen, dus dat is zeker leuk. Meestal heb ik meer spanning als ik op dat moment in de zaal zit dan bij een wedstrijd", vertelt Joey Luitwieler.