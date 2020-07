De dingen die komen, een feelgood-documentaire

Jan zijn blouse wordt dicht geknoopt (foto: Trueworks)

Hij is slechtziend en loopt met een rollator, maar de charmante Jan Rouw geniet. "Ik ben ontzettend dankbaar. Ik heb geen tegenslag gehad in mijn leven, het kan bijna niet maar het is wel zo. Ik ben 40 jaar fruitteler geweest op Yerseke en ik heb nooit hagel gehad. Mijn oogst is nooit verpest door de hagel! Dat is toch bijna niet mogelijk, zo weinig tegenslag. Mijn kinders zijn goed terecht gekomen. En mijn vrouw is op haar 82-ste overleden. Dat was een mooie leeftijd." Jan Rouw zelf is 103 jaar oud geworden. ''Tuurlijk is het een kwestie van geluk hebben, maar zijn positieve instelling heeft er vast aan bijgedragen dat hij zo oud is geworden", denkt zijn kleindochter Willemiek Kluijfhout.

Willemiek Kluijfhout: "Toen ik de film maakte was de berichtgeving over ouderenzorg erg somber. Maar mijn opa was juist heel vrolijk. Ik wilde uitzoeken wat het geheim was achter die positieve houding. Ik volgde hem vlak na zijn verhuizing en wilde een ander beeld maken dan het trieste van oude mensen achter de geraniums."

Willemiek Kluijfhout: mijn opa was altijd in de gezonde buitenlucht