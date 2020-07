'De levendigheid is uit het Damplein', ondernemers willen andere oplossing voor parkeerterrein Goes

De gemeente besloot anderhalve week geleden parkeren op het Damplein niet langer toe te staan. Dat besluit werd na kritiek deels herzien, afgelopen donderdag werd het parkeerterrein voor de helft afgezet met dranghekken en werden verkeersregelaars geïnstalleerd. Die zorgen ervoor dat automobilisten al vóór de Dam omdraaien, als er geen parkeerplek meer is op het plein.

'Het schrikt mensen af'

"Ik snap dat er ruimte voor fietsers moet komen", zegt winkeleigenaar Rob Jongerius. "Maar waarom moet het halve plein daarvoor afgesloten worden?" Ook restauranteigenaar Niels Timmerman heeft zijn vraagtekens bij deze aanpak. "Mensen zien op afstand de dranghekken staan, een auto met bestickering, iemand in uniform ernaast... Dan draaien ze weer om."

Bij de toegangsweg naar het Damplein staat een verkeersregelaar. (foto: Omroep Zeeland)

De ondernemers zeggen veel last te hebben van de nieuwe situatie. "Wij missen zo'n 30 tot 40 procent van onze reguliere omzet", zegt Timmerman, wiens restaurant in de hoek van het Damplein zit. "Dat kunnen we niet gebruiken na de coronaperiode. We kunnen het nooit gebruiken, maar deze timing is wel heel beroerd." Ook Jongerius zegt minder aanloop in zijn winkel te hebben.

Andere oplossingen

De twee ondernemers begrijpen best dat er iets moet gebeuren. Ze noemen de verkeersveiligheid, ruimte op straat in verband met de anderhalve meter en de - in hun ogen - onlogische in- en uitrijrit van het parkeerterrein. Maar daar zijn volgens hen geen dranghekken of verkeersregelaars voor nodig.

Onder restauranteigenaar Niels Timmerman, boven winkeleigenaar Rob Jongerius (foto: Omroep Zeeland)

"Als ze aan de rechterkant een mooie doorgang maken, zodat automobilisten daar het plein op kunnen", zegt Jongerius. "Dan kunnen ze een rondje rijden en er aan de andere kant weer makkelijk af." Timmerman stelt een kleinere fietsenstalling voor. "Die flexibel opgeschaald kan worden als het nodig is." De ondernemers willen zo snel mogelijk met de gemeente rond de tafel.