Niet op vakantie? Dan maar straatvoetballen

Elke zondag spelen de teams tegen elkaar. Op woensdagen wordt er door elk team individueel getraind onder een begeleider die verbonden is aan Groene Ster. Daarnaast zijn er op die dagen ook workshops. "Dat is ook de reden dat we dit samen doen met de gemeente", legt Ben Sellam uit. "Het is niet alleen voetballen, maar we willen ook sociaal bezig zijn. De politie komt een keer langs en een keer een bekende rapper."

Het concept van het voetballen is simpel: in een competitie ontvangt elk wijkteam iedere een ander wijkteam op 'hun' pleintje. Het team dat aan het eind van de zomervakantie de meeste wedstrijden wint en deel heeft genomen aan de meeste trainingen en workshops wint de straatvoetbalcompetitie.

Vandaag was één van de locaties het veldje bij Bossenburgh (foto: Omroep Zeeland)

Dit jaar startte Groene Ster een jeugdacademie, die op de lange termijn moet zorgen voor aanwas en een eigen jeugdopleiding. "Ook bij deze wedstrijden letten we altijd op of er talent rond loopt", zegt Ben Sellam. "Daarom hebben we ook gekozen voor straatvoetbal, dat lijkt het meeste op voetballen in de zaal."

De straatvoetbalcompetitie loopt nog tot aan het einde van de zomervakantie.