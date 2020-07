Vakantie in Cadzand-Bad eindigt met twaalf besmette familieleden

Cadzand-Bad heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan (foto: Omroep Zeeland)

Hendrik Vandromme vierde samen met zijn familie het gouden huwelijksfeest toen zijn vrouw zondag 12 juli plotseling ziek werd. Hij belde naar zijn huisarts in België en die adviseerde de familie om meteen terug naar huis te gaan en zich te laten testen. Daaruit bleek een dag later dat twaalf van de vijftien familieleden besmet waren met het coronavirus.

'We zijn gaan wandelen naar Breskens en het Zwin'

Vandromme zat samen met zijn familie sinds 6 juli op vakantiepark Noordzee Résidence Cadzand-Bad. "We hebben tijdens uitjes netjes de anderhalve meter regel gehandhaafd en zijn vooral op het park gebleven. Wel zijn we nog gaan fietsen en wandelen in Breskens en het Zwin," vertelt de Vlaming op Omroep Zeeland radio.

Zijn kinderen en kleinkinderen zijn wel regelmatig op pad geweest. "Ze zijn bijvoorbeeld nog in winkels in Cadzand geweest om spullen te kopen voor de bbq." De Vlaming heeft direct Roompot gebeld om de besmetting te melden die daarop maatregelen zou hebben genomen. Een woordvoerder laat weten dat het huisje tijdelijk uit de verhuur is gehaald en volledig is ontsmet.

Contacttracers & coronabesmettingen in Sluis

Alle familieleden met het coronavirus zijn afgelopen week gecontacteerd door Belgische contacttracers. Die onderzoeken met wie ze contact hebben gehad om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het is onduidelijk of er ook onderzoek is gedaan op het vakantiepark in Cadzand-Bad.

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat in de periode dat de familie hier op vakantie was, er geen besmettingen van inwoners in de gemeente Sluis zijn gemeld. In de hele maand juli werd tot nu toe één inwoner uit de gemeente Sluis positief getest, op 18 juli. Vakantiegangers met een eventuele besmetting worden in hun eigen gemeente gemeld.

Incubatietijd coronavirus Volgens het RIVM duurt de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je klachten krijgt, de incubatietijd, bij het coronavirus meestal vijf tot zes dagen. "Maar soms al na twee dagen of zelfs na twaalf dagen (maar nooit na 14 dagen)", zo zegt het RIVM online.

Ook de ondernemers in Cadzand benadrukken dat er in de kustplaats geen incidenten bekend zijn waarbij gasten die elkaar niet kennen, elkaar toch besmet hebben met het virus. Volgens Vandromme gaat het goed met de familieleden. Alleen zijn vrouw is erg ziek geweest, maar ze is al weer aan de betere hand.

Burgemeester moet bericht lezen in de media

Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis is niet geïnformeerd over dit coronageval in haar gemeente en moest het nieuws in de media lezen. Ze laat in een reactie op de Facebookpagina van Omroep Zeeland weten dat ze vandaag nagaat of dit bericht klopt.

Lees ook: