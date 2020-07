Het kan weer: zeezwemmen, inschrijving eerste zwemtocht van start

Deelnemers zeezwemtocht rennen het water in - archief (foto: OZ)

Ook bij deze zwemtocht was dat lange tijd onzeker, zegt organisator Jan Willem Siewe. "We hebben telkens de inschrijfdatum aangepast. De inschrijving zou eerst in mei van start gaan. Dat hebben we keer op keer uitgesteld, omdat we hoopten dat het uiteindelijk tóch nog mogelijk zou zijn. En dat blijkt ook gelukkig zo te zijn."

Opgelucht

Siewe is dan ook erg opgelucht dat het alsnog gelukt is. "We zijn heel erg blij dat er in de noodverordening ruimte voor is en dat de gemeente Veere er een vergunning voor heeft verleend, zodat de zwemtocht door kan gaan."

Jan Willem Siewe over eerste zeezwemtocht sinds uitbraak coronapandemie

Maximaal 250 deelnemers gaan op 29 juli om 19.00 uur van start bij de walradartoren van Westkapelle. Vanaf daar zwemmen ze 3,4 kilometer naar de eindbestemming: het strand van Zoutelande.

Geen klassement

Het gaat volgens Siewe wel expliciet om een zwemtocht en niet om een zwemwedstrijd. Er is geen tijdregistratie, er komt geen klassement en geen prijzen voor de snelste zwemmers. "Vooral bij de start zie je dan dat de fanatiekste deelnemers staan te dringen om het snelst van start te gaan om zo een goede tijd neer te zetten. Dat willen we nu niet. Daarom hebben we besloten om het wedstrijdelement helemaal te laten vervallen."

Verder zet de organisatie zich volgens Siewe maximaal in op het handhaven van de coronamaatregelen in de huidige noodverordening. "We gaan nu kijken hoe dit bevalt en als de bevindingen positief zijn, gaan we door naar de volgende. En daarna weer naar de daarop volgende", aldus Siewe.

In augustus staan nog drie zeezwemtochten op de agenda: Dishoek-Zoutelande (4,5 kilometer) op 5 augustus, Domburg-Oostkapelle (3,8 kilometer) op 12 augustus en Vlissingen-Zoutelande (7,9 kilometer) op 19 augustus.

Mogelijk wel weer een tijdsregistratie

Siewe overweegt zelfs om, als alles goed gaat, bij een van die drie zwemtochten mogelijk wel weer een tijdsregistratie en klassement in te voeren. "Het zou mooi zijn als we weer een zeezwemwedstrijd als vanouds kunnen houden."

Inschrijven voor zwemtocht van Westkapelle naar Zoutelande kan op zwemmenlangswalcheren.nl.