Roompot: 'Vakantiehuisje na corona-ontdekking meteen uit de verhuur en ontsmet'

Roompot vakantiepark in Cadzand-Bad (foto: ANP)

De familie zat al bijna een week op vakantiepark Noordzee Résidence Cadzand-Bad toen een van hen coronaverschijnselen begon te vertonen. Na een belletje met hun Belgische huisarts besloot de familie zondag 12 juli terug naar huis te keren om daar in quarantaine te gaan. Een dag later is iedereen getest op corona. Daaruit bleek dat twaalf van de vijftien familieleden positief testten.

Na contact met de familie, haalde Roompot het vakantiehuisje vervolgens een paar dagen uit de verhuur om het te reinigen, desinfecteren en ventileren, zegt een woordvoerder. Ook heeft het vakantiepark de GGD ingelicht. Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis is niet van de besmetting op de hoogte gebracht. "Ik lees het nu ook zojuist in de media, vreemd", twitterde ze vanochtend.

Onduidelijk hoe familie besmet raakte

Of de Belgen het coronavirus in Zeeland opliepen, is nog niet duidelijk. De incubatietijd is meestal vijf tot zes dagen, volgens het RIVM, maar kan ook twee of twaalf dagen zijn. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat in de periode dat de familie in Zeeuws-Vlaanderen op vakantie was, er geen besmettingen van inwoners uit de gemeente Sluis zijn gemeld. Vakantiegangers met een eventuele besmetting worden in hun eigen gemeente gemeld.

De verschillende huishoudens van de familie sliepen samen in één vakantiehuis. Dat is toegestaan, als de anderhalve meter maatregel maar in acht wordt genomen. In België mag een huishouden contact hebben met vijftien mensen die geen deel uitmaken van het huishouden. Je mag daar dus ook met vrienden of familie in één woning verblijven.

