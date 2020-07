Wie een overnachting in Zeeland wil boeken kan maar beter opschieten, het loopt aardig vol

Drukte op het strand bij Dishoek (foto: Ria Brasser uit Oost-Souburg)

Daarmee lijkt het hoogseizoen van dit jaar die van de afgelopen twee jaren te evenaren. "In de topjaren 2018 en 2019 liep de bezetting ook zo hoog op, maar dat kwam door het mooie weer. Dit jaar zie je vooral dat veel Nederlanders in eigen land op vakantie gaan en daarbij in Zeeland uitkomen."

Hoewel de hoge bezetting niet voor iedereen het slechte voorseizoen zal compenseren komt het voor veel recreatie-ondernemers wel goed uit. Vanwege de coronapandemie waren overnachtingen in het voorseizoen niet, en later maar deels, toegestaan.

Niet alleen druk aan Zeeuwse kust

Volgens Van den Dobbelsteen is het niet alleen druk aan de Zeeuwse kust, maar raken ook de bed and breakfasts en hotels in het binnenland ook aardig vol. "Aan de kust moet je echt net geluk hebben dat er een plekje vrijkomt, bijvoorbeeld door een annulering, maar ook in het binnenland is de bezetting hoog. Je ziet dat ook meer mensen daar de relatieve rust opzoeken."