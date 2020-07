Een onderhoudsstop in coronatijd: zo doet Zeeland Refinery dat

Bij ieder onderdeel van de stop moest Gino Duffeler zorgen dat de anderhalve meter afstand gewaarborgd was. "We hebben soms dag en nacht gewerkt. De grootste uitdaging vond ik, dat ik in lockdown in België zat en niet naar hier mocht komen."

Alles draait om anderhalve meter

Zoals bij veel bedrijven werd de afstand tussen het bedrijf en de medewerkers online overbrugd. Duffeler werd via zijn computer meegenomen het terrein op via een live verbinding met een drone. "Zo kon ik toch zien hoe het er op het terrein uitzag en mijn team ter plekke aansturen." De extra kantoren die altijd tijdens een stop geplaatst worden, zijn anders ingedeeld. Mensen kunnen elkaar niet meer kruisen. Er is meer sanitair, meerdere tenten met kleedruimten en kluisjes. En de tafels en stoelen in het restaurant zijn ingedeeld in een 'examenopstelling'.

Verder bestelde Duffeler duizenden stickers, banners en borden. "Iedereen weet natuurlijk dat hij anderhalve meter afstand moet houden, maar toch moet je ze erop blijven wijzen. Net zoals looproutes, die hebben we gespoten op de bestrating. Alles draait hier om die anderhalve meter."

1600 mensen extra aan het werk

Tijdens een onderhoudsstop heeft Zeeland Refinery 1600 mensen extra over de vloer. Voor de buitenlandse specialisten is uitleg in hun eigen taal geregeld. Er moesten extra parkeerplaatsen komen, want niemand mocht samen rijden in het begin. Wie het terrein wil betreden, loopt door een grote tent waar automatisch je temperatuur gemeten wordt. "Het is een infraroodcamera waar je in moet kijken en die meet dan automatisch of je wel of geen koorts hebt", legt Duffeler uit.

De onderhoudsstop bij Zeeland Refinery van bovenaf (foto: Blik van Boven)

Al die voorzieningen zijn getroffen rond het terrein met de fabrieken. Daar waar het onderhoud gebeurt, is niet direct veel te merken van de coronamaatregelen. Het enige wat opvalt is dat er geen auto's het terrein om mogen. Alles gebeurt dus lopend of met de fiets. "Dat is bij elke stop zo", legt productieleider Felix Piets uit. "Normaal mag je op het terrein ook niets drinken en niet roken. Dat hebben we op verschillende plekken, op afstand van de werkzaamheden, nu wel mogelijk gemaakt om overal anderhalve meter te kunnen garanderen", zegt logistiek coördinator Gino Duffeler.

Speciale helm om dichterbij elkaar te mogen staan

In de fabrieken gaat het werk 'gewoon' door. Als werknemers toch dichterbij elkaar moeten staan dan anderhalve meter, dan hebben ze een helm met ingebouwd vizier. Als ze die naar beneden doen, dan is het wel mogelijk om dichter bij elkaar te werken. "In het begin is het even wennen voor iedereen geweest, soms is het een kwestie van herhalen. Maar ik kijk tevreden terug", zegt Piets.