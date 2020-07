Kerncentrale Borssele stilgelegd vanwege kleine lekkage

Kerncentrale Borssele (foto: Wikimedia Commons)

De EPZ meldt op de website dat er een kleine lekkage is aan de pakking van een mangat. Dat is een inspectieluik in één van de stoomgeneratoren in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale bij Borssele.

De verwachting is dat de storing binnen een paar dagen is verholpen. Toezichthouder ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) is geïnformeerd over de lekkage.