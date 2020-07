Geen auto's op de Hogezoom bevalt eigenlijk wel

Het drukke winkelgebied van Renesse in de zomermaanden autovrij maken, maakte onderdeel uit van een zogenaamd Masterplan. De maatregel werd ingevoerd om toeristen zich meer op hun gemak te laten voelen in de drukke straat en tegelijk de verkeersveiligheid te vergroten. In juli en augustus zijn auto's verbannen van de Hogezoom, tussen de Jan van Renesseweg en de Oude Moolweg.

Paar bezwaren

Tijdens het overleg dat van tevoren werd aangegaan met de dorpsraad en de ondernemersvereniging was volgens Martin Bouwman van Ondernemend Renesse aan Zee niet iedere ondernemer razend enthousiast over het plan: "Sommigen vreesden dat de Hogezoom een stille plek zou worden. En mensen kijken vanaf een terras ook graag naar auto's die voorbij komen."

Drukte in de omliggende straten van de Hogezoom (foto: omroep zeeland)

Wethouder Ankie Smit kijkt met een zekere tevredenheid naar de drommen met mensen die ongehinderd over de Hogezoom lopen: "Dit is waar we in overleg op uit zijn gekomen om Renesse nog aantrekkelijker te maken voor gezinnen om hier te komen recreëren." En ook Martin Bouwman hoort van collega's die twijfels hadden dat zij het afsluiten inmiddels een goed idee vinden.

Er ligt nu extra druk op de Jan van Renesseweg en de Zeeanemoonweg, daar moeten we iets mee." Ankie Smit - wethouder

Wel zien de wethouder en Bouwman dat het verkeer dat nu niet meer over de Hogezoom kan, zich een weg probeert te banen door de omringende straten, en dat dit niet altijd vlot verloopt. "Er ligt nu extra druk op de Jan van Renesseweg en de Zeeanemoonweg, daar moeten we iets mee", volgens Ankie Smit.

Na augustus kan de situatie geëvalueerd worden en zal duidelijk zijn of de proef éénmalig is of herhaald en misschien zelfs uitgebreid gaat worden.

