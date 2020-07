Vier nieuwe besmettingen in Goes

(foto: Omroep Zeeland)

Deze cijfers zijn afkomstig van de website Corona Locator, die zich onder meer baseert op de database van het RIVM. De voorlopige piek in Goes werd afgelopen zaterdag bereikt toen er op één dag negen nieuwe besmettingen werden geconstateerd. Zondag waren het er vijf en vandaag dus vier.

Zorgen bij de GGD Zeeland? Dat het aantal besmettingen toeneemt past bij het verloop van deze pandemie. We houden het nauwlettend in de gaten en staan in nauw contact met het LCI, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, om ook te zien wat er in de andere regio's in Nederland gebeurt. De huidige situatie in Goes lijkt qua cijfers vergelijkbaar met de situatie in april, maar de omstandigheden zijn nu heel anders. Er wordt veel uitgebreider getest en zeer actief bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Dat verklaart waarom nu zoveel positieven worden aangetroffen.

In andere Zeeuwse gemeenten waren vandaag geen nieuwe ontwikkelingen te zien.

Sluis

In de gemeente Sluis is afgelopen zaterdag één nieuwe besmetting bijgekomen, meldt Corona Locator en die persoon is direct ook in het ziekenhuis opgenomen.

Antwerpen

De tegenhanger van het Nederlandse RIVM in België, Sciensano, ziet op veel plaatsen een opleving van het virus. Opvallend is de nieuwe haard vlak over de Zeeuwse grens in de gemeente Antwerpen. Daar zijn de afgelopen tien dagen minstens 271 besmettingen bij gekomen maar de besmettingen van zaterdag, zondag en vandaag zijn nog niet bekend.

In de andere Vlaamse gemeenten die aan Zeeland grenzen is de situatie veel minder ernstig. Daar zijn de afgelopen tien dagen negen nieuwe besmettingen vastgesteld, ook weer zonder die van de laatste drie dagen meegerekend.