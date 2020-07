'Zuid-Holland is veelzijdig, maar is geen sterk vakantiemerk zoals Zeeland'

Het Binnenhof in Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

Keukenhof, Blijdorp, Scheveningen, Groene Hart, maar ook steden als Rotterdam, Den Haag, Leiden, en badplaatsen Noordwijk, Katwijk en Hoek van Holland. Het zijn allemaal toeristische bestemmingen die we bij onze noorderburen kunnen vinden.

"Dat is het pluspunt, maar ook direct het minpunt van de provincie", zegt oud-directeur van VVV Zeeland Patrick Polie. "Bij Zeeland heb je één sterk merk, maar Zuid-Holland heeft dat niet en kent wel tientallen merken."

Meer spreiding

Dat beaamt provinciebestuurder van Zuid-Holland Willy de Zoete. Zij ziet ook dat toeristen vooral de bekende toeristische attracties opzoeken, zoals Kinderdijk. Bewoners klagen dat het er vaak te druk is en dat ze overspoelt worden met busladingen toeristen. "De komende jaren zetten we in op meer spreiding in de provincie want een stad als Dordrecht is ook prachtig."

Polie vindt vooral de veelzijdigheid van Zuid-Holland mooi. Van drukke steden tot een omgeving met veel natuur, het is er. "En het heeft ook nog van die onontdekte pareltjes zoals Kwakjeswater en Tiengemeten. Dat zijn nog echt rustige plekjes in een provincie met bijna vier miljoen inwoners.

Veel mensen in Zuid-Holland denken dat vooral buitenlandse toeristen naar de regio komen, maar de helft bestaat uit Nederlanders. Het zijn vaak dagjesmensen die naar het museum, de dierentuin of de stad trekken voor een uitje. Ook heeft het zakelijk toerisme een redelijk grote vinger in de pap door onder andere beurzen die er worden gehouden.

Pareltjes

Zelf hebben de twee nog wel een onontdekt pareltje die ze willen delen. Volgens De Zoete is dat de nieuw aangelegde Maasvlakte. "Je komt daar in een nieuwe wereld en zo voelt het daar ook."

Polie vindt het vogelobservatorium Tij bij Stellendam een aanrader voor de Zeeuwen. In het net nieuw aangelegde gebied staat een soort van grote kruik waar vanuit dieren kunnen worden bekeken. "Het is nog relatief nieuw en een prachtig bouwwerk."