Istvan Bakx brengt met gezin een dagje illegaal door op het strand

Istvan met zijn gezin op strand in Zuid-Afrika (foto: Istvan Bakx)

De Vlissingse voetballer die nu tijdelijk in Kaapstad woont, is nog steeds in afwachting van een officieel besluit over de voetbalcompetitie. "Ik vertel bijna elke week hetzelfde riedeltje, ik weet het. Maar het is nog steeds niet bekend wanneer ik weer een wedstrijd mag spelen."

Trainen kan hij wel al. Daarnaast brengt hij tijd door met zijn gezin. "Vandaag zijn we naar het strand geweest. Dat mag eigenlijk nog niet, maar op de rustige plekjes zie je al steeds meer mensen."

[Souncloud: https://soundcloud.com/omroepzeeland/istvan-in-zuid-afrika-20-7-20]

Bakx wacht geduldig af. "Eerst zou de competitie op 18 juli hervatten, dat is niet gelukt dus. Nu is de hoop gevestigd op 1 augustus."

Maar hij verwacht er nog niet te veel van. "De situatie hier is nijpend. De media verwachten dat de piek nog moet komen. Eerst was de Westkaap een coronahotspot, maar nu zijn we ingehaald door de omgeving van Johannesburg. Bij ons, Kaapstad, lijkt het iets minder te worden. Maar weg is het nog lang niet."

Dus blijft de voetballer reëel. "De kans is groot dat we geen competitie meer gaan spelen."