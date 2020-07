'Belgische familie had zich hier moeten melden'

Compilatie luchtfoto Cadzand-Bad met coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

Dijksterhuis is de burgemeester van Borssele en hij verving vandaag Jan Lonink als voorzitter van de veiligheidsregio die op vakantie is. De Belgische familie belde toen ze klachten hadden met hun eigen huisarts. Die adviseerde de familie om meteen terug naar huis te gaan en zich te laten testen. Daaruit bleek een dag later dat twaalf van de vijftien familieleden besmet waren met het coronavirus. De Belgische GGD informeerde toen hun Zeeuwse collega's.

Hier testen, niet reizen

Volgens Dijksterhuis had de familie hier getest moeten worden en hier in quarantaine moeten gaan terwijl hier bron- en contactonderzoek plaats had gevonden. Dat is niet gebeurd.

Burgemeester Marga Vermue van Sluis had ook graag eerder geïnformeerd willen worden over de familie. Volgens Dijksterhuis is het informeren van de burgemeester van Sluis gegaan zoals is afgesproken, maar moeten die afspraken wellicht worden aangepast om burgemeesters eerder in te lichten over uitbraken binnen hun gemeenten.

