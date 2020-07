Apotheker Evelyn: 'Blijf aandachtig, het virus is niet weg'

Apotheker Evelyn De Caluwé (links) aan het werk (foto: apotheek Oostbrug)

Hoe heeft u de coronacrisis ondergaan?

Vooral de eerste weken waren pittig. Vooral omdat je niet wist waar het naartoe zou gaan. We zijn toen zoveel mogelijk vooruit gaan werken. Uit voorzorg, want als ons personeel zou uitvallen, ontstaat er voor onze cliënten een groot probleem. Daarnaast zijn we medicijnen gaan bezorgen en gingen we ook in shifts werken, een vroege en een late dienst, om het risico op uitval te beperken.

Uw apotheek is gevestigd in een gezondheidscentrum van het Antoniusziekenhuis in Oostburg. Maakt dat nog verschil?

Ja, we zijn betrokken geweest bij de inrichting van de speciale corona-afdeling die hier opgezet werd toen er werd opgeschaald. Daar was plaats voor 32 bedden. Omdat we korte lijnen hebben met de groothandel - we leveren ook aan de verpleeghuizen - hebben wij de inkoop gedaan voor medicatie en materiaal hiervoor.

Hoe is de situatie nu?

We komen weer op het normale niveau, al is het nog wel wat rustiger dan voor de coronacrisis. De poliklinieken in het ziekenhuis draaien nog niet op de volle honderd procent.

Het gezondheidscentrum Antonius in Oostburg waar ook de apotheek zit (foto: Omroep Zeeland)

Welke voorzorgsmaatregelen neemt u?

Afstand houden, plexiglas op de balie, alert zijn op recepten die van buitenaf komen en vies kunnen zijn. Mensen met Covid-19 komen niet binnen, hun medicijnen bezorgen we of kunnen worden afgehaald aan de afhaalmachine buiten.

Draagt u mondkapjes?

Nee, dat is niet te doen omdat we veel moeten telefoneren. Maar we houden voldoende afstand. En privé houdt ons personeel zich ook aan de regels. Tot nu toe is er niemand ziek geweest en dat proberen we zo te houden. Want je voelt het overal, de grenzen zijn opengegaan, het toerisme komt op gang; de alertheid begint te verslappen. Maar het virus is niet weg, dus blijf aandachtig zou ik zeggen.