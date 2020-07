Zeeuwse coalitiepartijen tegen referendum over compensatie

Stichting Zeeland Tolvrij eerder deze maand in Den Haag (foto: Stichting Zeeland Tolvrij)

Hannie Kool, fractievoorzitter van het CDA, de grootste partij in Zeeland, merkt op dat Provinciale Staten zich al hebben uitgesproken tegen zo'n referendum. Dat gebeurde op 10 juli toen de Zeeuwse politiek instemde met het compensatiepakket voor de marinierskazerne. Een motie van Forum voor Democratie (FvD), waarin werd gepleit voor een referendum onder de Zeeuwen, werd toen verworpen. "Provinciale Staten heeft toen een goede inschatting gemaakt. Een grote meerderheid heeft toen gezegd: nee, dat gaan we niet doen," zegt Kool.

Een stem tegen

Bovendien geeft de CDA-fractievoorzitter aan dat het compensatiepakket, dat onder leiding van onderhandelaar Wientjes is ontstaan, 'het hoogst haalbare is voor Zeeland'. Het hele resultaat van maanden onderhandelen weer op losse schroeven zetten, is volgens haar dan ook geen goed idee.

Kool geeft nu al aan tegen een eventuele referendumuitslag te zullen stemmen als dat voorstelt het compensatiepakket open te breken. Het referendum is slechts raadgevend. Provinciale Staten kunnen de uitslag dus negeren.

De VVD is principieel tegen ieder referendum, dus het is geen verrassing dat Kees Bierens, de Zeeuwse fractievoorzitter van de liberalen, niet gecharmeerd is van een referendum over het bereikte compensatiepakket. "We vinden het mosterd na de maaltijd. Er is nu al een akkoord met het Rijk."

Bierens wijst erop dat als de kazerne er wél was gekomen, de tol voor Westerscheldetunnel ook niet eerder zou zijn afgeschaft.

Zeeuws-Vlaanderen tegen de rest van Zeeland

Bovendien bestaat volgens Bierens het risico dat zo'n referendum Zeeland verdeelt: "Ik wil vermijden dat het een competitie wordt tussen de twee overkanten." Als er een referendum komt dat het compensatiepakket afwijst, dan zal de VVD daar tegen stemmen, laat de fractievoorzitter weten.

Ook de SGP is niet voor referenda. "Maar Zeeland kent natuurlijk wel een referendumverordening", merkt fractievoorzitter Joan van Burg op. De SGP wil eerst weten wat de tekst van de referendumaanvraag van de Stichting Zeeland Tolvrij is, alvorens te zeggen of een eventuele referendumuitslag wel of niet wordt gerespecteerd. "Het is nu nog te vroeg om daar een oordeel over te vellen."

'Niet elkaar voor de gek houden'

Duidelijk is wel dat ook de SGP weinig voelt weinig voor het openbreken van het onderhandelingsresultaat. "Het gaat in Den Haag niet helpen om driekwart van het pakket ter discussie te stellen." Van Burg zegt dat het geen zin heeft om 'elkaar voor de gek te houden', want het Rijk en niet Zeeland beslist uiteindelijk of de Westerscheldetunnel tolvrij wordt. Een motie met die strekking werd begin deze maand nog verworpen in de Tweede Kamer.

Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

De PvdA is als enige Zeeuwse coalitiepartij wel vóór referenda, omdat het de burger meer bij de politiek betrekt en hem de mogelijkheid geeft beslissingen bij te stellen of terug te draaien. "Maar niet in dit geval," zegt fractievoorzitter Corina van der Vliet. "Een referendum over het tolvrij maken van de tunnel is geen haalbare zaak en de Zeeuwen wordt hiermee een rad voor ogen gedraaid. Het is immers niet Zeeland dat hierover gaat."

Van der Vliet is tegen de koppeling van het compensatiepakket en het tolvrij maken van de tunnel. De PvdA kan nog niet zeggen voor of tegen een eventuele referendumuitslag te zullen stemmen. Eerst wil de partij weten hoe de referendumaanvraag luidt.

Alle partijen voor tolvrij, maar niet als compensatie

Alle Zeeuwse coalitiepartijen laten weten vóór het sneller tolvrij maken van de Westerscheldetunnel te zijn. Een motie om hiervoor te lobbyen in Den Haag werd op 10 juli aangenomen in Provinciale Staten.

Maar dat idee moeten politieke partijen dan opnemen in hun verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Het hoort niet thuis in het compensatiepakket over de marinierskazerne, vinden de partijen.

Een referendum opzetten, kan dat zomaar? Nee, zo'n referendum is niet één, twee, drie op poten gezet. Om een rechtsgeldig verzoek tot een referendum in Zeeland in te dienen bij de provincie, dient onder andere twee procent van het aantal kiesgerechtigden in Zeeland zijn handtekening te zetten. Volgens de voorzitter van de Stichting Zeeland Tolvrij, die het verzoek tot een referendum wil doen, zo'n 5.800. Uiteindelijk stemmen Provinciale Staten over het verzoek. Zij beslissen dus of een referendum er daadwerkelijk komt. Maar eerst zal de stichting de handtekeningen moeten inzamelen.

