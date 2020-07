Schoonmakers als Magda zijn - zeker in coronatijd - van levensbelang

Magda Geluk uit Kapelle heeft nog nooit zoveel schoongemaakt als in de afgelopen maanden. Tijdens de piek van de coronacrisis ging ze in Ter Weel zeven dagen per week de afdeling op waar coronapatiënten lagen. In benauwende werkkleding en volgens een strikt protocol. Het was een pittige periode, vertelt ze.

Bang om zelf besmet te raken is ze nooit geweest. "Nee, nooit. Terwijl er toch veel collega's van me ziek zijn geworden. En ik dacht als ik het dan krijg, dan hoop ik dat het de milde variant is, dat zal ik dan moeten dragen." Twee keer heeft ze zich laten testen al had ze nooit klachten. "Toen we van de besmette afdeling afgingen moest iedereen negatief zijn. Dus werden we allemaal getest. Ik was negatief."

'Je gaat mee in die flow'

Op dit moment zijn er in Ter Weel geen besmette cliënten meer en werkt Magda weer in haar 'gewone' kleren. Dat is een grote opluchting, want het tenue - benauwende schort, mouwen, handschoenen, bril, hoofd- en mondkapje - maakten het schrobben en dweilen er niet gemakkelijker op.

Inmiddels maakt Magda weer schoon in haar gewone kleding (foto: Omroep Zeeland)

"Het is op deze afdeling altijd al warm en in die kleding was het werken echt zwaar. Maar je gaat mee in die flow, iedereen werkte hard door. Pas op het einde, toen we niet meer in de kleding moesten, merkte ik pas hoe moe ik hier van was geworden."

Hygiëne speelt een belangrijke rol in het al dan niet overbrengen van een virus. Extra aandacht krijgen de zogenoemde contactpunten; zoals deurklinken, lichtpunten, stopcontacten en leuningen. Soms wordt er extra desinfecteermiddel gebruikt. "En toen er geen zieke patiënten meer waren hebben we de hele afdeling ontsmet", vertelt Magda.

Lichtschakelaars, leuningen, deurklinken krijgen meer aandacht (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen weken heeft ze wat relaxter kunnen werken. "Er waren veel kamers die leegstonden. Nu raken die weer gevuld en wordt het weer wat drukker." Intussen heeft ze meer waardering gevoeld voor het werk dat ze doet.

"Die was er altijd al bij mijn zorgcollega's, maar ik hoor het nu ook van anderen. En op de laatste dag dat wij in beschermende kleding hadden gewerkt, werden we opgewacht door onze leidinggevende en werden we toegesproken en kregen nog een presentje. Dat was fijn. En ja, ik ga nog steeds met plezier naar mijn werk."