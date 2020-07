Wandelaar Jaap: 'Al mot ik kruup'n op blôte voet'n gaan, ik wil nog één keer Michieltje zien staan'

"Ik ben vannacht rond 03.00 uur begonnen", vertelt Van Belzen. "Ondertussen ben ik al voor de tweede keer het Vlissingse station gepasseerd." Van Belzen loopt twee keer hetzelfde rondje, want, mocht er wat gebeuren, dan is hij dicht bij huis.

Een speciale wandelapp

Via een app kun je dit jaar zelf jouw route uitstippelen. De deelnemers lopen dagelijks een afstand van 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer. De afgelegde afstanden kunnen met gps-gegevens bijgehouden worden in de speciale app van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KNWB), de organisator van het wandelevenement. Na het inleveren van de gewandelde afstand, krijgen de deelnemers een medaille.

Jaap van Belzen (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat Van Belzen blij is met het alternatief, mist hij wel de 'echte' Vierdaagse. "Ik ga altijd samen met mijn wandelmaat richting Nijmegen. De sfeer, de zon, die Vierdaagse, dat is mijn alles." Om de herinnering terug te halen, zet Van Belzen het wandellied van de Vierdaagse op. "Ik verander de tekst alleen een klein beetje. Ik zing nog tussendoor: 'al mot ik kruup'n op blôte voet'n gaan, ik wil nog een keer Michieltje zien staan'. Dat is toch prachtig!"

De Nijmeegse Vierdaagse start ieder jaar op de derde dinsdag van juli en het is het grootste wandelevenement op de wereld. Dit jaar hadden zo'n 20 duizend mensen zich ingeschreven voor de tocht. Vorig jaar waren dit er 45 duizend. Vanwege de uitbraak van corona schreven zich dit dit jaar minder wandelaars in dan normaal. Er hoefde daarom voor het eerst in jaren geen loting plaats te vinden. De tienduizenden wandelaars die zich hadden ingeschreven, zijn bij de volgende Vierdaagse verzekerd van een plekje.