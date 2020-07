Zeeuwse besmettingen nemen verder toe, bron niet altijd duidelijk

Drukte bij corona-teststraat ADRZ in Goes (foto: Omroep Zeeland)

"Deze cijfers zijn een wake-up call om iedereen weer wakker te schudden", zegt Bas van den Tillaar namens de Veiligheidsregio Zeeland. Hij drukt mensen op het hart om afstand te houden en te testen bij een of meer symptomen van corona.

Die boodschap is niet alleen gericht aan Zeeuwen. "Het is druk in Zeeland. Er zijn heel veel toeristen dus het is belangrijk dat we ons aan de regels blijven houden. Dus ook aan toeristen en mensen die in deze sector werken." Ondanks de stijging, neemt de Veiligheidsregio nog geen extra maatregelen.

Bron niet altijd duidelijk

Het merendeel van de nieuwe besmettingen is te herleiden naar feestjes, volgens Fleur Groenendijk van de GGD. "Maar er zijn ook besmettingen die niet terug te leiden zijn naar de bron. Dus die zijn echt veroorzaakt door het gedrag van de mensen."

De afgelopen dagen heeft de GGD de testcapaciteit al uitgebreid van 410 testen per dag vorige week, naar 580 nu. Vanwege de drukte wordt dat versneld uitgebreid naar 1000. Mede dankzij de opening van een nieuwe testlocatie op Walcheren, begin augustus.

Landelijk

Ook landelijk is er sprake van een stijging van het aantal besmettingen. In een week tijd is het aantal besmettingen verdubbeld van 534 naar 987. Ook het besmettingsgetal is toegenomen naar 1,29. Dat betekent dat honderd besmette patiënten nu 129 andere mensen besmetten. Om het virus in te dammen moet het besmettingscijfer op en het liefst onder de 1 liggen. Sinds 15 maart is het besmettingsgetal niet zo hoog geweest.

Goes wijst bezoekers op 1,5 meter afstand houden (foto: Omroep Zeeland)

Vorige week werd bekend dat er in de gemeente Goes veel nieuwe besmettingen bij waren gekomen. Bijna 80 procent van de nieuwe besmettingen toen werden in en om Goes geconstateerd. Van de 63 nieuwe Zeeuwse besmettingen, waren er 50 in Goes. Die besmettingen zijn terug te leiden naar twee privé-feestjes in de gemeente.

Naar aanleiding van de coranabesmettingen schortte voetbalvereniging GOES alle trainingen voor een week op en scherpten SVRZ en zorggroep Ter Weel de bezoekregelingen in hun verzorgingshuizen in Goes aan.

Cadzand-Bad

Ook in Cadzand-Bad was een cluster van besmettingen. Twaalf leden van een Belgische familie bleken besmet met corona. De oma van de familie werd op een van de laatste vakantiedagen ziek. Op aanraden van hun huisarts gingen ze naar huis en lieten ze zich testen op corona.

Even werd er voor gevreesd dat de besmetting in Zeeland was opgelopen. Maar uit bron- en contactonderzoek van de Vlaamse GGD bleek dat een van de familieleden al besmet was voor vertrek naar Zeeland en tijdens de vakantie de familie heeft besmet.

De kans is volgens de GGD Zeeland klein dat de Belgische familie andere mensen in Cadzand heeft besmet.

Maatregelen en testen

De Veiligheidsregio Zeeland benadrukte naar aanleiding van de besmettingshaard in Goes al dat het coronavirus nog niet weg is, en dat de maatregelen nageleefd moeten worden. Ook drukte de VRZ Zeeuwen op het hart te testen als er corona-gerelateerde klachten zijn.

Burgemeester Margot Mulder van Goes gaf haar inwoners op de persconferentie vanmiddag nog een compliment. Na de oproep van vorige week, was er een hoge testbereidheid vooral onder jongeren.

