Domburgse supermarkt 15 uur per dag open om drukte te spreiden

"Op een zaterdagmiddag zo rond 16.00 uur is het hier hartstikke druk, vooral met alle toeristen nu in de zomermaanden. Toeristen kennen natuurlijk deze winkel niet, dus die schieten van hot naar her", omschrijft De Kok terwijl er bijna een winkelkarretje tegen hem aanbotst.

"In juni zijn we al langer opengegaan, tot 21.00 uur. Maar nu moeten we er toch echt wel voor kiezen om van 07.00 uur 's ochtends tot 22.00 uur 's avonds open te zijn, zo kunnen we het winkelend publiek spreiden en kan iedereen rustig boodschappen doen."

Drukte in de plaatselijke supermarkt in Domburg. (foto: Omroep Zeeland)

De Kok roept met zijn nieuwe openingstijden het winkelend publiek op om boodschappen te doen buitenom de spitsuren. "We willen het voor iedereen zo veilig mogelijk maken en dat kan beter als niet iedereen tegelijk in de winkel loopt."

Een nieuwe trend

Of de openingstijden blijven zoals ze zijn, weet De Kok nog niet. "We hebben het nu druk, de bouwvakvakantie komt eraan, de toeristen zijn er nog... We zullen zien wat er buitenom het hoogseizoen gaat gebeuren."

Wel denkt De Kok dat meer Zeeuwse supermarkten de openingstijden van de Domburgse winkel op gaan volgen. "Het is een trend om langer open te zijn, we zien het ook in de rest van het land. Dus ik denk dat in Zeeland uit eindelijk alle supermarkten langer open zullen gaan."