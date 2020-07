Veel van de wereld zien? Doe deze Zeeuwse roadtrip en je bent in een dag klaar

We beginnen onze tocht in Zeeuws-Vlaanderen, bij... Turkeye. Als je met de auto gaat, goed opletten. Ook met de toegestane 60 kilometer per uur ben je in een zucht door het gehucht heen. Qua gevoel doet het dorpje niet echt aan Turkije denken, maar het ontleent wel de naam aan het gelijknamige land.

Die naam stamt uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden. De Watergeuzen hadden toen de leus: 'Liever Turks dan paaps'. Ze zagen de Turken als een bedreiging voor Europa, maar hun hekel aan de katholieke Spanjaarden was nog groter. Toch een beetje Turkije in Turkeye? Zoek Turkeye dan op op Google Maps. Een grappenmaker heeft er foto's van Turkije bij gezet...

Turkeye op Google Maps (foto: Google Maps)

We blijven nog even in Zeeuws-Vlaanderen, door naar Pyramide! Eerst even een tussenstop bij de Eiffeltoren. Dat is tenslotte nog geen minuut omrijden. Navigeer op 'IJzendijke, Petit Paris', et voila. Aan de rand van het dorp vind je de Eiffeltoren. Iets kleiner dan het origineel met z'n vier meter hoog, maar wel een leuke fotostop.

De bijnaam van IJzendijke is trouwens Petit Paris - er woonden vroeger veel Franse en Waalse boeren in de buurt die hun vrouwen als echte Parisiennes kleedden - dus rijd gerust nog even door voor une tasse de café avec une baguette. Die ga je op de volgende stop namelijk niet vinden, we gaan even naar Egypte.

Piramides zoeken

Tussen IJzendijke en Philippine vind je Pyramide. Hoe dit buurtschap aan z'n naam komt? Geen idee. Er wordt gezegd dat er vroeger een monument in de vorm van een piramide stond. Of een huis met een dak had dat op een piramide leek. Echte piramides ga je er niet vinden, maar als je je creatief voelt: ga even naar het strand en bouw er gewoon lekker zelf één.

We bedoelden van zand, maar dit kan natuurlijk ook. (foto: Rachel Kramer)

Op de volgende buitenlandse plek vind je geen leuk plaatsnaambord, maar wel een mooi uitzicht: het Kopje van Kanada*. Misschien nog wel het bekendste door de band de Lamaketta's die er sinds een paar jaar hun festival De Ballade organiseren. Over de Lamaketta's gesproken, tijdens deze trip is het nummer 'Kapitein Rooibos' wel toepasselijk.

Het muzieknummer zit vol buitenlandse verwijzingen als 'Je kan naar ier, je kan naar da... Ze gingen naar... Canada'. En als toerist scoor je bij de Zeeuws-Vlaamse bevolking nog punten ook als je dit officieuze volkslied kent. Plus, je zit toch even in de auto nu, we gaan namelijk het water oversteken (lees: de tunnel nemen) voor een bezoekje aan Bath.

* Het kopje van Kanada is tijdelijk afgesloten in verband met de bouw van de nieuwe sluis.

Lamakettas - Kapitein Rooibos

De Noordzee kan je laten voor wat ie is, je hoeft er alleen de Westerschelde voor over. Op het randje van onze provincie ligt namelijk ook een Bath. Het gelijknamige fort is aangelegd tijdens de Engelse invasie van 1809, maar de naam van het dorp is al veel ouder en komt van het in de 16e eeuw overstroomde Bath (1).

Je was net nog in Zeeuws-VLAANDEREN maar ook aan 'de overkant' vind je stukjes België, nog afgezien van het bier op menig terrasje. Zo wordt Hansweert bijvoorbeeld 'klein Antwerpen' genoemd. Dat stamt nog uit de tijd dat het dorp, in vergelijking met andere kleine dorpen, een uitgebreide middenstand had met meerdere bakkers, slagers en cafés.

De toren van Pisa... In Meliskerke

Tijd om wat meer kust op te zoeken. Onderweg er naartoe maak je een mooie rondrit door de gemeente Borsele, ook wel eens omschreven als het Toscane van Zeeland. Ja... Wij hebben het ook niet bedacht. Neemt niet weg dat de Zak van Zuid-Beveland hartstikke mooie fietsroutes heeft. Door naar Pisa, oftewel, Meliskerke. Nee, niemand noemt Meliskerke 'klein Pisa', maar... er staat wel een scheve toren. We kijken nu al uit naar de foto's.

Toren van Pisa versus scheve toren Meliskerke (foto: Van linksboven naar rechts: Andy Hay, onbekend, Barney Moss en Omroep Zeeland)

Een beetje Franse zon op het strand? De boulevards en stranden van Dishoek, Zoutelande en Westkapelle worden ook wel de Zeeuwse Rivièra genoemd. Als je daar op 't strand ligt en je ogen dichtdoet, kan je je op ieder willekeurig strand in de wereld wanen. Behalve een verlaten strand, daar moet je iets harder naar zoeken deze dagen in Zeeland. Niet zo'n strandganger en liever wat cultuur? In Colijnsplaat vind je de Tempel van Nehalennia.

Een replica van de echte tempel die er ooit heeft gestaan om de godin Nehalennia te aanbidden. Athene is er niets bij. Heb je meer met Scandinavië? Een zeemeermin à la die van Kopenhagen vind je onder andere in Westkapelle, Westenschouwen en Waterlandkerkje. Die in Wemeldinge komt er misschien nog wel het dichtst bij in de buurt, met het water op de achtergrond. Je hebt er alleen iets meer plek als je een foto wil maken.

Zeemeermin in de haven van Wemeldinge (foto: Arjan van Lomwel)

Sluit je dag af met een lekker buitenlands restaurant. Chinees, Grieks, Koreaans, Japans, Marokkaans, Spaans, Italiaans... We hebben het allemaal.