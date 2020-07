Aangiftes tegen minister Schouten niet in behandeling genomen

In Zeeland deden boeren ook aangifte zoals hier in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Volgens het OM maakt de minister zich niet schuldig aan strafbare feiten. "Het is aan het parlement om in te stemmen met de door de minister voorgestelde regeling", laat het OM in een reactie weten. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer instemmen met de regeling, is er sprake van een democratisch tot stand gekomen besluit, volgens het OM.

"Als er al sprake zou zijn van strafbare feiten, dan gaat het om ambtsdelicten", legt het OM uit. Vervolging van een minister of ander bewindspersoon voor ambtsdelicten kan alleen bij koninklijk besluit of bij besluit van de Tweede Kamer. "Dan kan alleen de procureur-generaal bij de Hoge Raad vervolging instellen."

Eiwit

Boeren moeten vanaf dit najaar van de minister het eiwitgehalte in het veevoer verlagen, maar dat is volgens de boeren niet goed voor de gezondheid van hun dieren. Met het verlagen van het eiwit in veevoer, wil Schouten de stikstofuitstoot verlagen, zodat er meer ruimte ontstaat voor onder andere de bouw van huizen en aanleg van wegen.

Behalve voor dierenmishandeling deden de boeren ook aangifte van discriminatie. Ze voelen zich door het kabinet niet gelijk behandeld ten opzichte van andere sectoren bij de aanpak van het stikstofprobleem.

Kamperland

Tijdens een werkbezoek van minister Schouten aan Zeeland, wilden boeren met de minister praten over haar beleid en blokkeerden bij Kamperland de weg met hun tractoren. Maar in plaats van in gesprek te gaan, keerde de minister op aanraden van de politie om en brak ze haar werkbezoek aan Zeeland vroegtijdig af.

