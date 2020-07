Wilde honden bijten halve geitenkudde Adrienne dood

Adrienne Verburg achter het stuur van 'haar' vrachtwagen (foto: Adrienne Verburg)

De kudde was een mooie bijverdienste bij alle andere werkzaamheden die ze uitvoert vanaf haar boerderij in Australië. "Maar dat is van de week een beetje uit de hand gelopen", merkt de oorspronkelijk Kortgeense op in het radioprogramma Zeeland komt thuis.

'ongelofelijk goede handel'

"Wilde geiten brengen nu ongelooflijk veel op bij de slachterij", legt Verburg uit. "Nu ligt de prijs op zeven dollar per kilo. Een paar maanden geleden was die prijs nog beter: tien dollar per kilo." Dat Adrienne de wilde geiten mag verkopen, komt omdat de dieren op haar land rondliepen.

"Maar die handel is voor nu even stopgezet. Of naja. Doodgebeten eigenlijk", merkt ze lachend op. Een tussenhandelaar had Adrienne verteld dat het nu een goede tijd is om de geiten te vangen en te verkopen. De truck voor het transport van de geiten naar de slachterij was al besteld.

Doodgebeten

"Maar die hebben we nu maar afgebeld, want die krijgen we nu niet meer gevuld", zegt ze. "Maar als de wilde honden de geiten nu ook hadden opgegeten, kon ik er nog inkomen, maar ze zijn alleen doodgebeten. En dat is treurig."

De kadavers van de geiten liggen nog op het land. En die blijven daar ook nog wel even liggen. "We zitten hier midden in de natuur. Dus adelaars, kraaien, katten en honden genoeg die er van kunnen eten nu."

En voor Adrienne is het nu hopen dat ze de wilde honden weg kan houden, zodat de geitenkudde zich kan herstellen en ze die alsnog kan verkopen.

Luister hieronder het hele gesprek terug: