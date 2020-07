Acht crossmotoren gestolen in Lewedorp, beloning voor gouden tip

Een van de negen crossmotoren van Thomas Adriaanse die is gestolen (foto: Thomas Adriaanse)

Toen Thomas Adriaanse vanmorgen terug thuis kwam, dacht hij eerst dat hij vergeten was de deur van zijn schuur te sluiten. Maar toen hij doordacht, wist hij meteen dat er iets niet klopte en bleken negen van zijn crossmotoren gestolen.

"We zijn een echte motorcross familie. Er zaten ook motoren van mijn zoon en dochter tussen, en daarom waren het er best wel wat", legt hij uit.

Motoren in de bus

Nadat hij eenmaal door had dat er bij hem was ingebroken, daalde het besef nog niet meteen in. "Ik keek eerst naar de hoek waar de motoren van mijn zoontje normaal staan en dacht toen: gelukkig die heb ik in de bus laten staan", maar ook dat bleek niet waar. Na de laatste training waren ze wel uit de bus gehaald en in de schuur gezet.

Drie motoren hebben de inbrekers laten staan. Die konden ze niet meenemen, omdat ze deels uit elkaar waren gehaald en niet makkelijk te vervoeren waren.

20.000 euro

Hoeveel de crossmotoren bij elkaar waard zijn, durft Thomas niet te zeggen. "Maar er zaten wel een paar bijzondere exemplaren tussen. Waarvan eentje waar er in totaal maar drie van rond rijden in Nederland." De waarde die deze motor heeft, is moeilijk inschatten. "Het is natuurlijk ook wat de liefhebber er voor wil geven, maar het gaat wel richting de 20.000 euro."

Dat zijn motoren zijn gestolen is een ding, "maar dat ze aan de spullen van mijn kinderen komen, is verschrikkelijk", legt hij uit. Het vertellen aan zijn zoontje van elf dat zijn motoren zijn gestolen, "was zuur".

Aanvankelijk waren er negen crossmotoren gestolen, maar tijdens een buurtonderzoek is een van de motoren in een sloot teruggevonden. De politie gaat ervan uit dat de inbraak tussen maandagmiddag 12.00 uur en dinsdagmorgen 9.00 heeft plaatsgevonden.

Thomas roept via Facebook mensen op zich te melden, als ze iets gezien hebben of meer weten. Voor de persoon die weet waar zijn motoren nu zijn, ligt een beloning klaar van 2500 euro.