Goedemorgen! Boeren gaan de weg weer op, begroeten en suppen

Eerst de agenda van vandaag. Vanuit het hele land vertrekken boeren vandaag richting Bilthoven. De boeren willen hun onvrede uiten over de manier waarop het RIVM de stikstofuitstoot van de agrarische sector berekend. Ook vanuit Zeeland gaat er een delegatie naar het protest.

Protesteren met een tractor is niet toegestaan, heeft de Veiligheidsregio in Utrecht bepaald. Farmers Defence Force (FDF) heeft boeren daarom opgeroepen om met de auto te gaan.

Tot een paar maanden geleden was dit doodnormaal en keek niemand er van op. Maar sinds de coronamaatregelen van kracht zijn en afstand houden en geen handen schudden het devies zijn, kijken sommigen al vreemd op als er in een film of serie nog handen worden geschud.

Dat riep bij ons de vraag op hoe de Zeeuwen omgaan met nieuwe vormen van begroeten. We riepen Zeeuwen op om een enquête in te vullen over begroeten in coronatijd. En daaruit bleek dat vrouwen er anders over denken dan mannen.

Eric Sherpenisse is nu aan het werk als sup-instructeur. Hij maakte noodgedwongen de switch van organisator van festivals als Bassrulers Outdoor en Steenbergen Live naar sup-instructeur.

Wie heeft een van de acht gestolen crossmotoren van Thomas Adriaanse gezien. Ze zijn aan het begin van de week gestolen uit een schuur in Lewedorp. Adriaanse looft een gouden beloning uit voor degene die hem kan vertellen waar zijn motoren nu zijn.

Het weer

Er zijn vandaag perioden met zon, maar er zijn ook stapelwolken en hogere wolkensluiers. Bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten, wordt het vandaag 20 tot 23 graden.