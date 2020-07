Kermisexploitanten boos op gemeente Schouwen-Duiveland

(foto: Omroep Zeeland)

Volgens de gemeente Schouwen-Duiveland is de 1,5 meter regel niet te garanderen op een kermis nu er veel toeristen zijn op het eiland. Jan Boots van de Kermisbond is het daar niet mee eens. Volgens hem kan een kermis juist zorgen voor meer spreiding op toeristische locaties. "Veel kermissen gaan in Nederland in een aangepaste vorm wel door en dat had ook gekund op Schouwen-Duiveland."

Bond heeft brief niet ondertekend

De brief die geschreven is door een kermisexploitant, zou ook zijn ondertekend door de Kermisbond. Dat klopt niet volgens Jan Boots. Hij is het ook niet eens met de toon van de brief aan het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland. "Je bent als kermisexploitant te gast in de gemeente en dan moet het niet op deze manier," aldus Boots.

De Nederlandse Kermisbond gaat nog proberen om een gesprek aan te gaan met de verantwoordelijk wethouder. "De kermis zet mensen in om regels na te leven. Wie weet dat er nog iets mogelijk is."

Afgelopen weekend startten de eerste Zeeuwse kermissen in Clinge en Philippine.