'Lifeguard klinkt een stuk cooler dan strandwacht'

Niet-thuiswerker Wies Maas is strandwacht (foto: Omroep Zeeland)

Hoe is het om deze tijd te werken als strandwacht?

Ik vind lifeguard wel cooler klinken dan strandwacht, hoor... Maar dat terzijde. In deze tijd is het wel lastiger om te werken als strandwacht, omdat er een hoop nieuwe protocollen zijn, waar we ons aan moeten houden. We proberen zoveel mogelijk afstand te bewaren, maar soms is dit lastig, omdat we ook samen op boten varen en in strandjeeps rijden. We hebben al verschillende maatregelen genomen om zoveel mogelijk afstand te kunnen bewaren. We slapen nu bijvoorbeeld maar met twee personen in een blokhut en we hebben een grote zaal waar we op voldoende afstand met elkaar kunnen eten.

In hoeverre is het werken als strandwacht veranderd?

Het is nu ook lastiger om nieuwe lifeguards op te leiden, omdat tijdens oefeningen voorheen veel lichamelijk contact was. We hebben nu als alternatieve oplossing dat alle theorie in ieder geval in online lessen wordt gegeven.

Hoe gaat dat met afstand bewaren als zich een noodsituatie voordoet?

Tijdens noodsituaties is het natuurlijk wel lastiger om de afstand te bewaren, maar gelukkig krijgen we wel voordat we naar het strand komen veel uitleg over coronaklachten en risico's. Zo letten wij ook op onze eigen veiligheid.

Moet je optreden als je ziet dat mensen te weinig afstand bewaren?

In principe treden wij zelf niet op als we zien dat strandgasten geen afstand bewaren, want wij hebben op het strand geen rol als handhaving. Wel hebben wij een app waarmee we de gemeente op de hoogte houden van de drukte op het strand. Zij kunnen hierop dan anticiperen door bijvoorbeeld parkeerplaatsen af te zetten, waarschuwingsborden te plaatsen en mensen op te roepen niet naar het strand te komen.

Praten jullie onderling veel over de coronatijd?

Wij praten onderling wel veel over de coronatijd, omdat het toch een grote impact heeft op iedereens leven. De lifeguards die bij onze vereniging zitten komen ook uit het hele land, dus dan is het ook fijn om weer eens 's avonds bij te praten.

Is het lastig om met allerlei nationaliteiten te werken (Duitsers, Belgen, Fransen) omdat er verschil in regels zijn?

Het kan af en toe wel lastig zijn om met allerlei nationaliteiten te werken, vooral voor de jongere leden. De meer ervaren leden hebben door strandwacht-ervaring al veel te maken gehad met verschillende nationaliteiten en hebben door de jaren heen geleerd hoe ze hiermee om kunnen gaan. Gelukkig zijn er omtrent corona in veel verschillende talen folders en informatieborden, die de strandgasten wijzen op de anderhalve meter regel in Nederland. Zo hebben we bij de trap onderaan de reddingspost een bordje staan in Nederlands, Duits en Engels om bezoekers te wijzen hoe wij omgaan met de coronamaatregelen.